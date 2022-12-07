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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ: ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ລົງ​ທຶນ ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດກວ້າງທີ່​ສຸດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານ Choo Kyung-ho ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ສ.ເກົາຫຼີ, ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເກົາຫຼີທາງລັດຖະກິດ, ຕ້ອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຊີອູນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານ Choo Kyung-ho ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ສ.ເກົາຫຼີ, ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ພວມຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ເສດຖະກິດໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຫຼັງໂຄວິດ - 19. ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາການຄ້າເສລີລຸ້ນໃໝ່ຫຼາຍສະບັບ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງສະດວກ ແນ່ນອນວ່າກາລະໂອກາດມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເປີດກວ້າງທີ່ສຸດ. ທ່ານກ່ວາວ່າ:

ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ກາລະໂອກາດຫຼາຍຢ່າງເພື່ອພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ດ້ວຍພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່, ພະລັງງານໃໝ່, ຂໍ້ມູນມະຫາສານ, ປັນຍາປະດິດ, ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ…ທຸກໆການຮ່ວມມື ລ້ວນແຕ່ເພື່ອການສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງສອງຊາດ, ສອງປະເທດ ທີ່ນັບມື້ນັບໝັ້ນແກ່ນ, ເລິກເຊິ່ງ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ວັດທະນາຖາວອນ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານ Choo Kyung-ho ຖືວ່າສອງປະເທດຄວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນລະບົບສະໜອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ, ເປີດກວ້າງການຮວ່ມມືທາງການຄ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຄວາມ​ສ່ຽງ​ອຸນ​ຫະ​ພຸມ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນກາຍ​ລະ​ດັບຈຳ​ກັດ​​ເພີ່ມ 1,5 ອົງ​ສາ C ຕາມ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ແລະ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Paris Equity Check ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 06 ທັນວາ, ບັນດານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດຮັ່ງມີ ແລະ ຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ປ່ອຍອາຍພິດຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທົ່ວໂລກລື່ນກາຍລະດັບຈຳກັດເພີ່ມ 1,5 ອົງສາ C.
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