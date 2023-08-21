ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ລອງຊວຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ (20/8/1888 - 20/8/2023). ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ມີທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ບັນດານັກປະຕິວັດອາວຸໂສ, ບັນດາແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນອານຢາງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ ເກີດວັນທີ 20 ສິງຫາ ປີ 1888, ຢູ່ ບ້ານອານຮ່ວາ, ປັດຈຸບັນແມ່ນຕາແສງ ໝີຮ່ວາຮຶງ, ນະຄອນ ລອງຊວຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ ໃນຄອບຄົວທີ່ມີມູນເຊື້ອຮັກຊາດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານເລຂາພັກແຂວງ ແຂວງ ອານຢາງ ເລຮົ່ງກວາງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດ ໃນໄລຍະເກືອບ 70 ປີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ສຸດຈິດສຸດໃຈກັບພາລະກິດປະຕິວັດ, ຄ່ຽມຄົມລຽບງ່າຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຈາກປະຊາຊົນ.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງປະທານໂຕນດຶກທັ້ງ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ອານຢາງ ຈະສາມັກຄີກັນ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ຄວາມປະດິດຄິດສ້າງ, ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດ, ສ້າງແຂວງໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ - ສີວິໄລ.