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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານປະ​ເທດ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 135 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ທ່ານ​ອະ​ດີດປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕນ​ດຶກ​ທັ້ງ

ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ ເກີດວັນທີ 20 ສິງຫາ ປີ 1888, ຢູ່ ບ້ານອານຮ່ວາ, ປັດຈຸບັນແມ່ນຕາແສງ ໝີຮ່ວາຮຶງ, ນະຄອນ ລອງຊວຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ ໃນຄອບຄົວທີ່ມີມູນເຊື້ອຮັກຊາດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ລອງຊວຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ (20/8/1888 - 20/8/2023). ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ມີທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ບັນດານັກປະຕິວັດອາວຸໂສ, ບັນດາແມ່ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນອານຢາງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ທ່ານອະດີດປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ ເກີດວັນທີ 20 ສິງຫາ ປີ 1888, ຢູ່ ບ້ານອານຮ່ວາ, ປັດຈຸບັນແມ່ນຕາແສງ ໝີຮ່ວາຮຶງ, ນະຄອນ ລອງຊວຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ ໃນຄອບຄົວທີ່ມີມູນເຊື້ອຮັກຊາດ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານເລຂາພັກແຂວງ ແຂວງ ອານຢາງ ເລຮົ່ງກວາງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດ ໃນໄລຍະເກືອບ 70 ປີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕນດຶກທັ້ງ ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ສຸດຈິດສຸດໃຈກັບພາລະກິດປະຕິວັດ, ຄ່ຽມຄົມລຽບງ່າຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຈາກປະຊາຊົນ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງປະທານໂຕນດຶກທັ້ງ, ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ອານຢາງ ຈະສາມັກຄີກັນ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ຄວາມປະດິດຄິດສ້າງ, ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດ, ສ້າງແຂວງໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ - ສີວິໄລ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວ​າມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄວ​າມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ກາ​ຊັກ​ສະ​ຖານ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກາຊັກສະຖານປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yerlan Baizhanov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Kassym - Jomart Tokayev ຈະພົບປະກັບບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ຫວຽດນາມ.
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