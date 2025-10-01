Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump ປະ​ກາດ​ແຜນ​ການ 20 ຂໍ້​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ເຂດ ກາ​ຊາ

ໃນການພົບປະກັບທ່ານ Benjamin Netanyahu ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ເມື່ອວັນທີ 29 ກັນຍາ, ທ່ານ Donald Trump ປະນາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດແຜນການ 20 ຂໍ້ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
ຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຍົກຍ້າຍໄປຍັງບ່ອນປອດໄພ (ພາບ:THX/TTXVN)

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຖ້າຫາກວ່າທັງ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ຮາມາສ ເຫັນດີນຳກັນ, ການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ ຈະຢຸດຕິລົງໃນທັນທີ. ພາຍຫຼັງ 72 ຊົ່ວໂມງທີ່ ອິດສະຣາແອັນ ເຫັນດີກັບແຜນການ, ຕົວປະກັນທຸກຄົນທັງຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼືຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຈະຖືກປ່ອຍຕົວ ແລະ ແທນທີນັ້ນ, ອິດສະຣາແອັນ ຈະປ່ອຍຕົວໃຫ້ນັກໂທດ 250 ຄົນ ທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ພ້ອມກັບຊາວ ກາຊາ 1.700 ຄົນທີ່ຖືກກັກຂັງຊົ່ວຄາວ ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຂອງ ຮາມາສ ເມື່ອເດືອນຕຸລາ ປີ 2023 ໃຫ້ເປັນເສລີ. ບັນດາສະມາຊິກ ຮາມາສ, ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາດຳລົງຊີວິດຮ່ວມໂດຍສັນຕິ ແລະ ມອບສົ່ງອາວຸດ ຈະໄດ້ຮັບອະໄພຍະໂທດ ຫຼືຈະໄດ້ຮັບເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໄປຍັງບັນດາປະເທດທີ່ເຫັນດີຮັບເຂົາເຈົ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກຈະຖືກຂົນສົ່ງເຖິງເຂດ ກາຊາ ໃນທັນທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ນຳ​ພາ​ເດັດ​ຂາດ, ໂດຍ​ກົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ຕໍ່​ກອງ​ທັບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກກອງທັບຄັ້ງທີ 12 ອາຍຸການ 2025 – 2030 ຢ່າງເປັນທາງການ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນພິເສດ ສຳລັບໜ້າທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາກອງທັບໃນສັງກາດໃໝ່.
