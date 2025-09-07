Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ຄົ​ນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮີບ​ດ່ວນ

ລັດຖະບານໃໝ່ຈະເຄືື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈະສະເໜີຕົວລັດຖະບານໃຫ່ມໂດຍໄວ.
(ພາບ: REUTERS/Chalinee Thirasupa)

ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 32 ຂອງ ໄທ, ວັນທີ 5 ກັນຍາ, ທ່ານ Anutin Charnvirakul ສະແດງຄວາມຕັດສິນໃຈຈະນຳໃຊ້ເວລາໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງຢ່າງສຸດຂີດ ເພື່ອແກ້ໄຂທຸກບັນຫາຮີບດ່ວນຂອງປະເທດຊາດໂດຍໄວ. ທ່ານກໍ່ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈພັກ ປຊຊ (PP)  ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານໃນການຮັບປະກັນທີ່ຕັ້ງຂອງຕົນ.

ຄອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ Anutin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານໃໝ່ຈະເຄືື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຈະສະເໜີຕົວລັດຖະບານໃຫ່ມໂດຍໄວ.

ທ່ານ Anutin ຂຶ້ນດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນສະພາບການທີ່ເສດຖະກິດໄທ ຍັງຊັກຊ້າດ້ວຍລະດັບການເຕີຍໂຕຕ່ຳ, ຄ່າຄອງຊີບສູງ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຍ້ອນນະໂຍບາຍພາສີອາກອນຂອງອຳນາດການປົກຄອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump. ກ່ຽວກັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ໄທ ຍັງມີການປະທະກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ກຳປູເຈຍ, ເຖິງວ່າສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ບັນລຸ ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງແລ້ວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ​ສ​ປ​ຊ ເພື່ອ​ສ້າງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ​ສ​ປ​ຊ ເພື່ອ​ສ້າງ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ທ່ານນາງ Pauline Tamesis ຢັ້ງຢືນວ່າ ດ້ວຍທ່າແຮງໃນຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງພາກລັດ, ອົງການນີ້ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງພາຍໃນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພິເສດແມ່ນໃນບັນດາເນື້ອໃນເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສົນໃຈ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top