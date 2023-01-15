ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ສືບຕໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຂະແໜງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ປີ 2022, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2023. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ທາງໄກ ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງວ່າ: ປີ 2023, ຂະແໜງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈ “ອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ”. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຂະແໜງຕ້ອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍສຳລັບຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ຕໍ່ການປະຕິວັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກ ເປົ້າໝາຍ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໄສ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີ ໃຫ້ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບໜູນຊ່ວຍສັງຄົມທີ່ທັນສະໄໝ, ຫຼາຍຊັ້ນຫຼາຍຂັ້ນ, ກວມລວມ, ຍືນຍົງ ບົນພື້ນຖານຮັບເອົາຮູບແບບຂອງສາກົນ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບການຕົວຈິງ ຂອງ ຫວຽດນາມ.