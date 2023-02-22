Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງ​ໄກ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ພາກ​ລັດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄປທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຊຸກຍູ້ການຈັດແບ່ງ, ປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ ໃນປີ 2023 ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ  

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດ, ການລົງທຶນພາກລັດ  ແມ່ນແຫຼ່ງກຳລັງ, ທັງແມ່ນກຳລັງໜູນ ຂອງການພັດທະນາ. ໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2023 ເນັ້ນໜັກເຖິງການຍູ້ ແຮງການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ, ປະຕິບັດໂຄງການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າບັນດາໜ້າທີ່ນີ້ມີບົດບາດສຳຄັນພິເສດກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງຮ່າງໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ນຳພາການລົງທຶນ, ເປີດພື້ນທີ່ພັດທະນາໃໝ່, ເພີ່ມທະວີລັກສະນະເຊື່ອມຕໍ່, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເພີ່ມທະວີກຳລັງພາຍໃນຂອງປະເທດ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພື້ນຟູໂດຍໄວ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງ ຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫ້ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນປຶກສາຫາລື, ໄຈ້ແຍກໝາກຜົນ, ຂໍ້ຈຳກັດ, ບົດຮຽນປະສົບການ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຍົກອອກບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດທີ່ ຕ້ອງແກ້ໄຂ, ແບ່ງປັນບັນດາຮູບແບບ, ວິທີການທີ່ດີ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມາດຕະການໃນວິວັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ໜ້າທີ່ລະອຽດເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດໃຫ້ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ມີໄຫວພິບ, ເໝາະສົມກັບສະພາບການຕົວຈິງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 2022, ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ປີ 2023

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 2022, ຜັນ​ຂ​ະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ປີ 2023

"ວີທີການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພາຍຫຼັງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 594 ລົງວັນທີ 12 ກັນຍາ ປີ 2022 ກ່ຽວກັບການແນະນຳການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາປະຊາຊົນ."
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top