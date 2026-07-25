ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດານັກວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ດຽນບຽນຝູ
ເນື່ອງໃນໂອກາດລະນຶກ 79 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະ - ນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິເພື່ອຊາດ ຫວຽດນາມ (27/7/1947 - 27/7/2026), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ແຂວງດຽນບຽນ, ທ່ານ ເລມິງຮຶງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງໄດ້ໄປຈູດທູບໃຕ້ທຽນ, ວາງພວງມາລາ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບ ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ດຽນບຽນຝູ.
ຢູ່ຫໍອານຸສາວະລີ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຂຶ້ນກັບເຂດຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ໂນນພູ E2, ນະຄອນ ດຽນບຽນຝູ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ຈູດທູບໃຕ້ທຽນສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ສະຫງວນໜຶ່ງນາທີອາໄລຫາ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຂໍຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕາມແບບແຜນການຮ່ຳຮຽນ, ເຮັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງ ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ; ຍົກສູງຄຸນທາດການເມືອງ, ລະດັບວິຊາການ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງລັດຖະບານທັນສະໄໝ, ສ້າງສັນ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ຕັດສິນໃຈນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາກະໂດດຂັ້ນ, ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສີວິໄລ, ຜາສຸກ.