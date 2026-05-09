ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ພົບປະສອງຝ່າຍກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ພຶດສະພາ, ກ່ອນເວລາສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 48 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຢູ່ Cebu, ຟີລິບປິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຮຶງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນນະໂຍຍາບການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືສາຍພົວພັນກັບ ມາເລເຊຍ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ສອງຝ່າຍມີການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າອີກເພື່ອຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອເດືອນພະຈິກ 2024.