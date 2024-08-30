ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3 ກ໋ວາງແຈັກ - ໂຟໂນ້ຍ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ສິງຫາ, ກຸ່ມບໍລິສັດໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ (EVN), ບໍລິສັດໃຫຍ່ກະຈາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແຫ່ງຊາດ (EVNNPT) ຈັດພິທີເປີດສະຫຼອງໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3 ກ໋ວາງແຈກ (ກ໋ວາງບິ່ງ) ຮອດ ໂຟໂນ້ຍ (ຮຶງອຽນ). ພິທີເປີດສະຫຼອງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບທາງໄກ ແລະ ເຊິ່ງໜ້າ ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ສະຖານທີ່ຖ່າຍທອດສົດຢູ່ ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ 500 kV ໂຟໂນ້ຍ (ຮຶງອຽນ) ກັບສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບ 8 ແຫ່ງເຊິ່ງຂຶ້ນກັບ 8 ແຂວງທີ່ມີໂຄງການໄປຜ່ານ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງຢູ່ ຮຶງອຽນມີ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຢູ່ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງທ້າຍບິ່ງມີທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ຢູ່ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງແທັງຮ່ວາ ມີທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລແທັງລອງ ແລະ ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງຮ່າຕິງ ມີທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟິກ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນການກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3 ແມ່ນຂີດໝາຍໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳສຳຄັນແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ:
"ໂຄງການ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3 ກ໋ວາງແຈກ - ໂຟໂນ້ຍ ໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວຈະມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດໃນຫຼາຍແງ່ມູນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ສັງຄົມ. ນີ້ແມ່ນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ, ແກ້ໄຂສະພາບການຂາດເຂີນໄຟຟ້າຢູ່ເຂດພາກເໜືອ, ເພີ່ມເຕີມໄຟຟ້າປະມານ 30 ຕື້ KWh ຕໍ່ປີ. ໂຄງການມີຄວາມໝາຍຂອງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ກຳລັງແຮງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີ, ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທົ່ວລະບົບການເມືອງ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ຂ້ຽວຂາດ, ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດບໍ່ຮູ້ເມື່ອຍຂອງນັກວິສະວະກອນ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອາສາສະໝັກນັບພັນຄົນໃນເງື່ອນໄຂພູມີສາດທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ສັບສົນ, ອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງຮ້າຍແຮງ."