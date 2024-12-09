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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະຫຼຸບ​ວຽກ​ງານ​ລົງ​ທຶນ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຄງ​ການ ສາຍ​ສົ່ງໄຟ​ຟ້າ 500 kV ​ຕາ​ຂ່າຍ 3

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3 ແຕ່ ກ໋ວາງແຈກ (ກ໋ວາງບິ່ງ) ຮອດ ໂຟໂນ້ຍ (ຮຶງອຽນ).
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໂຄງການນີ້ປະກອບສ່ວນຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຖານະບົດບາດຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ຂະແໜງໄຟຟ້າຕ້ອງມີບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ມີກິດຕະກຳສະຕະວັດ, ປ່ຽນແປງສະພາບການ ແລະ ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດສະພາບການຂາດເຂີນໄຟຟ້າ. ເພື່ອເຮັດໄດ້ສິ່ງນັ້ນ, ຂະແໜງໄຟຟ້າຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະທາດ, ມີໄຫວພິບ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ປັນຍາປະດິດ, Cloud Computing ເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງໄຟຟ້າພັດທະນາຖືກກັບລະດັບ, ທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ​ເຝີ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ອາ​ຟຼິກ​ກາໃຕ້ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ ອາ​ຟຼິກ​ກາ​ໃຕ້

ວັນ ເຝີ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟຼິກກາໃຕ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ສົມທົບກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຟຼິກກາໃຕ້, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍແຜ່ລາມສິ່ງຍອດຍິ່ງທີ່ສຸດຂອງອາຫາການກິນ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງເພື່ອນມິດປະຈຳຖິ່ນ ແລະ ສາກົນ.
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