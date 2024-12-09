ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຄງການ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ໂຄງການນີ້ປະກອບສ່ວນຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຖານະບົດບາດຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ - ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ຂະແໜງໄຟຟ້າຕ້ອງມີບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ມີກິດຕະກຳສະຕະວັດ, ປ່ຽນແປງສະພາບການ ແລະ ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດສະພາບການຂາດເຂີນໄຟຟ້າ. ເພື່ອເຮັດໄດ້ສິ່ງນັ້ນ, ຂະແໜງໄຟຟ້າຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍຄຸນນະທາດ, ມີໄຫວພິບ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ປັນຍາປະດິດ, Cloud Computing ເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງໄຟຟ້າພັດທະນາຖືກກັບລະດັບ, ທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ.