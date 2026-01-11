ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍົກລະດັບຊື່ສຽງ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມັງກອນ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປີ 2025 ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2026 ຂອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດ 08 ໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍໃນປີ 2025 ໂດຍພື້ນຖານ, ຈັດຕັ້ງສຳເລັດຫຼາຍລາຍການຖ່າຍທອດສົດ; ບັນດາເຫດການສຳຄັນລະດັບຊາດ, ເຫດການດົນຕີໃຫຍ່ ແລະ ລາຍການສະແດງສິລະປະຕ່າງໆ. ປີ 2026, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດທິດນຳທີ່ວ່າ: “ສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ - ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບືນຕົວຂຶ້ນ - ນະວັດຕະກຳ - ເປັນມືອາຊີບມີປະສິດທິຜົນ - ບຸກທະລຸຢ່າງຮອບດ້ານ - ປະຊາຊົນເຊື່ອໝັ້ນ - ເພື່ອນມິດຮັກແພງ - ຍົກລະດັບຊື່ສຽງ” ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຮັບຮູ້ຜົນງານດີເດັ່ນຂອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. (ລ້າຍຮວາ).