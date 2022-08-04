ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນຂະແໜງທະນາຄານ”
ການຈັດເຫດການ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນຂະແໜງການທະນາຄານ” ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ ທີ່ນອນໃນແຜນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງຂະແໜງທະນາຄານ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກຂະແໜງທະນາຄານກ່ຽວບົດບາດ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ.
ໃນຂອບເຂດຂອງເຫດການໄດ້ດຳເນີນບາງການເຄື່ອນໄຫວຄື: ປະກາດ “ວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນ” ປະຈຳປີຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ແລະ ສະເໜີຕົວຄະນະຊີ້ນຳການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນຂະແໜງທະນາຄານ; ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນທະນາຄານ”; ງານວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງຂະແໜງທະນາຄານ…