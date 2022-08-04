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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຫດ​ການ “ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຂະ​ແໜງ​ທະ​ນາ​ຄານ”

ວັນທີ 04 ສິງຫາ 2022, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດເຫດການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂະແໜງທະນາຄານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ເຫດການ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນຂະແໜງທະນາຄານ” (ພາບ: VOV)  

ການຈັດເຫດການ “ຫັນເປັນດີຈີຕອນຂະແໜງການທະນາຄານ” ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ ທີ່ນອນໃນແຜນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງຂະແໜງທະນາຄານ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດໂຄງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກຂະແໜງທະນາຄານກ່ຽວບົດບາດ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການເຄື່ອນໄຫວທະນາຄານ.

ໃນຂອບເຂດຂອງເຫດການໄດ້ດຳເນີນບາງການເຄື່ອນໄຫວຄື: ປະກາດ “ວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນ” ປະຈຳປີຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ແລະ ສະເໜີຕົວຄະນະຊີ້ນຳການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນຂະແໜງທະນາຄານ; ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນທະນາຄານ”; ງານວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງຂະແໜງທະນາຄານ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ. ເກົາຫຼີ ຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ວາອີກ

ສ. ເກົາຫຼີ ຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ວາອີກ

ທ່ານ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ສ ເກົາຫຼີ
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