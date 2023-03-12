ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Tony Blair, ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານ Tony Blair ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ທ່ານ Tony Blair ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ; ພິເສດແມ່ນໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ສວມບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ກັບຄູ່ຮ່ວມມືຕ່າງໆ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມໃນຂົງເຂດຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ພັດທະນາເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ…; ດຶງດູດແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໃນນັ້ນ ມີແຫຼ່ງທຶນຈາກ ເອີຣົບ.
ສ່ວນທ່ານອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Tony Blair ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການພົວພັນການຕ່າງປະເທດຂອງ ອັງກິດ, ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການກຳນົດທິດພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ມີທັດສະນະຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໜູນພັດທະນາ. ທ່ານ Tony Blair ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍມີທ່າແຮງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເປັນລະອຽດ.