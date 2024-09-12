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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Mitsui, ຍີ່​ປຸ່ນ

ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ກຸ່ມບໍລິສັດ Mitsui ມີ 22 ໂຄງການລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນນັ້ນ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນບັນດາຂົງເຂດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຮ່, ພະລັງງານ, ອຸປະກອນ ແລະ ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນປະມານ 1 ຕື້ USD, ໃນນັ້ນ, ລະບົບໂຄງການ ໄຟຟ້າ - ອາຍແກັດ Block B ແມ່ນກວ່າ 700 ລ້ານ USD.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Mitsui, ຍີ່ປຸ່ນ Tatsuo Yasunaga (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ Tatsuo Yasunaga ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Mitsui & Co ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະການນຳຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າການຜັນຂະຫຍາຍລະບົບໂຄງການ ໄຟຟ້າ - ອາຍແກັດ Block B; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື, ລົງທຶນຕື່ມໃນບັນດາຂົງເຂດລົງທຶນອື່ນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພັດທະນາໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍ, ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ເວົ້າລວມ ແລະ Mitsui ເວົ້າສະເພາະ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານປະທານ Tatsuo Yasunaga ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ກຸ່ມບໍລິສັດ Mitsui  ມີ 22 ໂຄງການລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃນນັ້ນ ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນບັນດາຂົງເຂດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຮ່, ພະລັງງານ, ອຸປະກອນ ແລະ ຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນປະມານ 1 ຕື້ USD, ໃນນັ້ນ, ລະບົບໂຄງການ ໄຟຟ້າ - ອາຍແກັດ Block B ແມ່ນກວ່າ 700 ລ້ານ USD. ທ່ານປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Mitsui ປາດຖະໜາວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະໜູນຊ່ວຍກຸ່ມບໍລິສັດເປີດກວ້າງການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດໄປຍັງບັນດາຂົງເຂດອື່ນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເຊັ່ນ: ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ; ການຜະລິດ, ສົ່ງອອກຂີ້ເລື່ອຍອັດກ້ອນ; ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຮ່ວມມືແຮງງານ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລ້ານດວງ​ໃຈ​ຊາວ ​ຫວຽດ​ນາມ ທັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ລ້ານ​ຄົນ​ລ້ວນ​ແຕ່​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເຂດ​ພາ​ຍຸ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ

ລ້ານດວງ​ໃຈ​ຊາວ ​ຫວຽດ​ນາມ ທັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ລ້ານ​ຄົນ​ລ້ວນ​ແຕ່​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເຂດ​ພາ​ຍຸ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ, ປະຊາຊົນໄດ້ໄປຍັງເຂດເຕົ້າໂຮມເພື່ອສະໜັບສະໜູນວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນ, ໂສ້ງເສື້ອ, ຢຸກຢາ… ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຂດພາກເໜືອ ເຊິ່ງແມ່ນເຂດທີ່ຖືກຮັບຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຍ້ອນພາຍຸນ້ຳຖ້ວມ.
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