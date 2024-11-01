ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດຄັ້ງທີ 8
ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດຄັ້ງທີ 8 (Future Investment Initiative - FII) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຂອບຟ້າທີ່ບໍ່ມີຈຸດສິ້ນສຸດ: ການລົງທຶນໃນມື້ນີ້, ກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ”
ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນສຳຄັນຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີການກຳນົດທິດໃຫ້ອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຜູ້ນຳໜ້າໃນການນຳພາ, ກຳນົດທິດການພັດທະນາຕາມຈິດໃຈ “ການລົງທຶນໃນມື້ນີ້, ກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ” ພິເສດຕ້ອງມີການຮ່ວມເດີນທາງສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ, ປະເທດທຸກຍາກ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ” ໃນໂລກທີ່ດີງາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຍູ້ແຮງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດບຸກທະລຸກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານນິຕິກຳທີ່ສະດວກ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນທີ່ໂປງໃສ, ມີລັກສະນະແກ້ງແຍ້ງສູງໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ; ຫຼຸດຜ່ອນແລະ ຫັນລະບຽບການບໍລິຫານໃຫ້ເປັນງ່າຍດາຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດບັນດາຂະແໜງ, ຂົງເຂດທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຮ່ວມມື. ຫວຽດນາມ ພວມສຸມໃສ່ລົງທຶນພັດທະນາລະບົບໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, logistics; ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີສະມັດຕະພາບໃນການອອກແຮງງານ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການລົງທຶນ.