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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂໍ້ລິ​ເລີ່ມ​ລົງ​ທຶນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຄັ້ງ​ທີ 8

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີການກຳນົດທິດໃຫ້ອະນາຄົດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນ ຢູ່ ກອງປະຊຸມ

ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມລົງທຶນອະນາຄົດຄັ້ງທີ 8 (Future Investment Initiative - FII) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຂອບຟ້າທີ່ບໍ່ມີຈຸດສິ້ນສຸດ: ການລົງທຶນໃນມື້ນີ້, ກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ”

ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນສຳຄັນຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີການກຳນົດທິດໃຫ້ອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຜູ້ນຳໜ້າໃນການນຳພາ, ກຳນົດທິດການພັດທະນາຕາມຈິດໃຈ “ການລົງທຶນໃນມື້ນີ້, ກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ” ພິເສດຕ້ອງມີການຮ່ວມເດີນທາງສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ, ປະເທດທຸກຍາກ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງ” ໃນໂລກທີ່ດີງາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຍູ້ແຮງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດບຸກທະລຸກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານນິຕິກຳທີ່ສະດວກ, ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນທີ່ໂປງໃສ, ມີລັກສະນະແກ້ງແຍ້ງສູງໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ; ຫຼຸດຜ່ອນແລະ ຫັນລະບຽບການບໍລິຫານໃຫ້ເປັນງ່າຍດາຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດບັນດາຂະແໜງ, ຂົງເຂດທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຮ່ວມມື. ຫວຽດນາມ ພວມສຸມໃສ່ລົງທຶນພັດທະນາລະບົບໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດຢ່າງຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, logistics;  ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີສະມັດຕະພາບໃນການອອກແຮງງານ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນໃນການລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດ​ນາມ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ກະ​ທຳ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ​ໝູ່​ເກາະ​ ຮ​ວ່າງ​ຊາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວດັ່ງກ່າວທີ່ສຸດ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຄັດຄ້ານທຸກການກະທຳທີ່ລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ.
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