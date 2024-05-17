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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສິງ​ກະ​ໂປ ​ຄົນ​ໃໝ່ Lawrence Wong ເຂົ້າ​ພິ​ທີສາ​ບານ​ຕົວ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ

ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Lawrence Wong ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 4 ຂອງ ສິງກະໂປ, ໄດ້ເຂົ້າພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຳນຽບ Istana.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຄົນໃໝ່ Lawrence Wong ເຂົ້າພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ (ພາບ: AFP)

ແຂກຖືກເຊີນທຸກຊັ້ນວັນນະໃນສັງຄົມສິງກະໂປ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ທ່ານ Wong ຍັງຄົງດຳລົງຕຳແໜ່ງຄວບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຮັບປະກັນລັກສະນະຕໍ່ເນືອງ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງ ສິງກະໂປ ໄດ້ຍົກອອກຂັ້ນຕອນພັດທະນາປະເທດຊາດ. ໃນນັ້ນ, ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ Wong ມີຄວາມໃສ່ໃຈຕໍ່ວິທີສຳຜັດຂອງ ສິງກະໂປ ແມ່ນຕິດພັນກັບຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ມີຫຼັກການ. ປັດຈຸບັນ, ສິງກະໂປ ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງສາກົນສູງໃນ ອາຊຽນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເປົ້າໝາຍແຖວໜ້າຂອງ ສິງກະໂປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 9 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ຊຸດ​ທີ XIII

ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 9 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ຊຸດ​ທີ XIII

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງບັນດາເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ XIV ຂອງພັກ; ກະກຽມວຽກງານຊີ້ນຳດຳເນີນກອງປະຊູມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ ກ້າວໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊຸດທີ XIV ຂອງພັກ ແລະ ບາງບັນຫາສຳຄັນອື່ນ.
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