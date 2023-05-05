ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລູກຊຳບວກ ໄປຢ້ຽມຢາມ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ ແລະ ຫໍພິພິທະພັນວິຈິດສິນ ຫວຽດນາມ
ຢູ່ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລູກຊຳບວກ Xavier Bettel ໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບ ດ້າຍຈຸງມົນ, ເຄວວັນກາກ, ວັງ ດ້າຍແທງ…ເມື່ອຂຽນບັນທຶກໃນປຶ້ມຄຳທີ່ລະນຶກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລູກຊຳບວກ Xavier Bettel ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານຢ່າງອົບອຸ່ນ, ທ່ານກໍ່ມີຄວາມຫວັງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາຊະອານາຈັກ ລູກຊຳບວກ ແລະ ຫວຽດນາມຍາມໃດກໍ່ ພັດທະນາ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Xavier Bettel ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນ ວິຈິດສິນຫວຽດນາມ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈເມື່ອໄດ້ຮັບຊົມບັນດາວັດຖຸ, ຜົນງານວິຈິດສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ມີປະຫວັດສາດມາແຕ່ດົນນານ, ແມ່ນສາງມໍລະດົກ, ວັດທະນະທຳສິລະປະຂອງ ຫວຽດນາມ; ສອງທ່ານກໍ່ຫວັງວ່າ ຫໍພິພິທະພັນສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການຄົ້ນຄ້ວາ, ເກັບຮັກສາ, ວາງສະແດງ, ສຶກສາ, ໂຄສະນາ ບັນດາເອກະສານ, ວັດຖຸ, ຜົນງານທາງດ້ານວິຈິດສິນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ.