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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລູກ​ຊຳ​ບວກ ໄປ​ຢ້​ຽມ​ຢາມ ວັນ​ມຽວ - ກວັກ​ຕື​ຢາມ ແລະ ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ວິ​ຈິດ​ສິນ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລູກຊຳບວກ ພ້ອມກັນໄປຢ້ຽມຢາມວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ, ຫໍພິພິທະພັນວິຈິດສິນ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລູກຊຳບວກ ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ພື້ນຖານອະລິຍະທຳເວົ້າລວມ ແລະ ພື້ນຖານການສຶກສາ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ (ພາບ: VGP)

ຢູ່ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລູກຊຳບວກ Xavier Bettel ໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບ ດ້າຍຈຸງມົນ, ເຄວວັນກາກ, ວັງ ດ້າຍແທງ…ເມື່ອຂຽນບັນທຶກໃນປຶ້ມຄຳທີ່ລະນຶກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລູກຊຳບວກ Xavier Bettel ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານຢ່າງອົບອຸ່ນ, ທ່ານກໍ່ມີຄວາມຫວັງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາຊະອານາຈັກ ລູກຊຳບວກ ແລະ ຫວຽດນາມຍາມໃດກໍ່ ພັດທະນາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Xavier Bettel ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນ ວິຈິດສິນຫວຽດນາມ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອງທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈເມື່ອໄດ້ຮັບຊົມບັນດາວັດຖຸ, ຜົນງານວິຈິດສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ມີປະຫວັດສາດມາແຕ່ດົນນານ, ແມ່ນສາງມໍລະດົກ, ວັດທະນະທຳສິລະປະຂອງ ຫວຽດນາມ; ສອງທ່ານກໍ່ຫວັງວ່າ ຫໍພິພິທະພັນສືບຕໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດແຫ່ງການຄົ້ນຄ້ວາ, ເກັບຮັກສາ, ວາງສະແດງ, ສຶກສາ, ໂຄສະນາ ບັນດາເອກະສານ, ວັດຖຸ, ຜົນງານທາງດ້ານວິຈິດສິນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ: ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ອັງ​ກິດ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ: ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ອັງ​ກິດ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ ອັງກິດ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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