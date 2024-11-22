Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ສູງ ແລະ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໂດ​ມີ​ນີ​ກາ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ.ໂດມີນີກາຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ພະຈິກ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ Ricardo de los Santos ແລະ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ Alfredo Pacheco ຢູ່ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດສ.ໂດມີນີກາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ Ricardo de los Santos

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດສ.ໂດມີນີກາ ສອງທ່ານຮັບຊາບກ່ຽວກັບໝາກອັນດີງາມຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Luis Abinader Corona, ໃນນັ້ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດຮ່ວມມື. ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດສ.ໂດມີນີກາສອງທ່ານ ໄດ້ຢັ້ງຢືນສະໜັບສະໜູນບັນດາທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການຂອງສອງລັດຖະບານເພື່ອແນໃສ່ນຳການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຢູ່ແຕ່ລະປະເທດຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Santo Domingo, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Miguel Mejia ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຂະບວນການຝ່າຍຊ້າຍເປັນເອກະພາບ (MIU), ລັດຖະມົນຕີນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ຂອງລັດຖະບານ ສ.ໂດມີນີກາ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າໄດ້ເປັນສຳຄັນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງພັກ MIU, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ພັກ MIU ດ້ວຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກໃນພັນທະມິດກຳອຳນາດສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາການກຳນົດທິດ, ມາດຕະການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ພົບປະສອງຝ່າຍ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ພົບປະສອງຝ່າຍ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ

ຕອນສວາຍວັນທີ 21 ພະຈິກ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ມາເລເຊຍຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລີມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍຢ່າງເປັນທາງການກັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top