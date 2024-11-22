ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິຈິງ ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ແລະ ປະທານສະພາຕ່ຳ ໂດມີນີກາ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດສ.ໂດມີນີກາ ສອງທ່ານຮັບຊາບກ່ຽວກັບໝາກອັນດີງາມຂອງການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Luis Abinader Corona, ໃນນັ້ນເຫັນດີເປັນເອກະພາບຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດຮ່ວມມື. ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດສ.ໂດມີນີກາສອງທ່ານ ໄດ້ຢັ້ງຢືນສະໜັບສະໜູນບັນດາທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການຂອງສອງລັດຖະບານເພື່ອແນໃສ່ນຳການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃໝ່, ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາຢູ່ແຕ່ລະປະເທດຢ່າງແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Santo Domingo, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Miguel Mejia ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຂະບວນການຝ່າຍຊ້າຍເປັນເອກະພາບ (MIU), ລັດຖະມົນຕີນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ຂອງລັດຖະບານ ສ.ໂດມີນີກາ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າໄດ້ເປັນສຳຄັນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງພັກ MIU, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ພັກ MIU ດ້ວຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກໃນພັນທະມິດກຳອຳນາດສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍບັນດາການກຳນົດທິດ, ມາດຕະການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານລະຫວ່າງສອງປະເທດ.