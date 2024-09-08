ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ ຂອງລັດຖະບານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງບັນຊາການແນວໜ້າຢູ່ ຫາຍຟ່ອງ ເພື່ອຊີ້ນຳວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພາຍຸ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຊີ້ນຳໂດຍກົງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພາຍຸ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸດັ່ງກ່າວ.
ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສະພາບການສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນ ສິງຫາ ຜ່ານມາ ສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດີກວ່າເດືອນ ກໍລະກົດ, ສະເລ່ຍ 8 ເດືອນ ແມ່ນດີກວ່າໄລຍະດຽວກັນໃນບັນດາຂົງເຂດ. ເພື່ອສືບຕໍ່ຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນສູງກວ່າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນປັດຈຸບັນ ດຳເນີນໄປຢ່າງສັບສົນທີ່ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວິວັດການບໍລິຫານ ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ສຸດ ແລະ ແກ້ໄຂໄດ້ບັນຫາ ແຕ່ກໍຕ້ອງຄິດເຖິງສະພາບການໃນໄລຍະຍາວ”.
ໃນກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານ ໄດ້ປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນຕີລາຄາກ່ຽວກັບສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເດືອນ ສິງຫາ ແລະ 8 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້; ສະພາບການຈັດແບ່ງ, ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນພາກລັດ; ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ; ສະພາບການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2025.