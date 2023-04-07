ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 5 ເມສາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງກັບມາເຖິງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ສາກົນຄັ້ງທີ 4 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນ ເຊິ່ງຍົກອອກບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ ແລະ ພວມປະສົບ… ພິເສດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີ 5 ຈຸດເຊິ່ງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນຕ້ອງປະຕິບັດ, ໃນນັ້ນມີການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍ, ປົກປ້ອງແມ່ນ້ຳຂອງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທີ່ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ, ຊອບທຳຂອງທຸກປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ, ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງ ມະນຸດ ແລະ ທຳມະຊາດ…
ເມື່ອຕອບສຳພາດເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນຄັ້ງທີ 4 ຢ່າງຈົບງາມ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຮຸ່ງວຽດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ເລື່ອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີກັບບັນດາປະເທດໃນຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ຳແມ່ນ້ຳຂອງແບບຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນມີ ຫວຽດນາມ.