ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ເດັດດ່ຽວແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຂ້າງໃນການກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳທາງຄົມມະນາຄົມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດ ບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດ ແລະ ເປັນຈຸດສຸມໃນຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ (ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 6 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ວາລະປະຊຸມດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນຕາມແບບເຊິ່ງໜ້າສົມທົບກັບທາງໄກ, ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ກັບ 33/63 ແຂວງ, ນະຄອນ ທີ່ມີກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດ, ໂຄງການຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ.
ປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດພວມຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ 24 ໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ດ້ວຍ 75 ໂຄງການຍ່ອຍ ໂດຍຄະນະຊີ້ນຳ ຮັບຜິດຊອບ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າ, ຂ້ຽວຂາດກວ່າອີກ, ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ, ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບການບໍລິຫານ, ຫຼຸດເວລາການຜັນຂະຫຍາຍລົງ, ເດັດດ່ຽວປະຕິບັດຫຼັການແກ້ໄຂວຽກງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສິດອຳນາດ, ໂດຍສຸມໃສ່ 2 ບັນຫາ, ນັ້ນແມ່ນ ບຸກເບີກໜ້າພຽງ ແລະ ສະໜອງແຫຼ່ງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ; ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາບຸກເບີດໜ້າພຽງ ແລະ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຄືນໃໝ່.