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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ຢູ່​ນິວ​ຢອກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມື 2 ສະບັບໃນຂົງເຂດການເງິນ, ທະນາຄານ, ກອງທຶນລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມື 2 ສະບັບໃນຂົງເຂດການເງິນ, ທະນາຄານ, ກອງທຶນລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຢູ່ນິວຢອກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນິວຢອກ (NYSE). ໃນປຶ້ມຈົດ  ບັນທຶກກິຕິມະສັກຂອງ NYSE, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີຄວາມຫວັງວ່າ  NYSE ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບກັນເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສ້າງສູນການເງິນທີ່ມີຂອບຂະໜາດພາກພື້ນໃຫ້ສຳເລັດຜົນ, ພ້ອມທັງມຸ່ງໄປເຖິງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືແບບຍືນຍົງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ NYSE ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມື 2 ສະບັບໃນຂົງເຂດການເງິນ, ທະນາຄານ, ກອງທຶນລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ, ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາໂຕະວົງມົນ ກັບ CEO ຂອງ ບາງກຸ່ມບໍລິສັດ, ກອງທຶນການລົງທຶນແຖວໜ້າທີ່ພວມໄດ້ຂຶ້ນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢູ່ນິວຢອກ, ເຫັນປະຈັກຕາພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມືສອງສະບັບ ໃນຂົງເຂດການເງິນ, ທະນາຄານ, ກອງທຶນການລົງທຶນ ລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ແລະ ກົດປຸ້ນສິ້ນສຸດວາລະແລກປ່ຽນການຄ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແ​ຫ່ງ​ຊາດ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ແລະ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແ​ຫ່ງ​ຊາດ

ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ເລເຕິນເຕີຍ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຽມພ້ອມໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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