ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຢູ່ນິວຢອກ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມື 2 ສະບັບໃນຂົງເຂດການເງິນ, ທະນາຄານ, ກອງທຶນລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຢູ່ນິວຢອກ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນິວຢອກ (NYSE). ໃນປຶ້ມຈົດ ບັນທຶກກິຕິມະສັກຂອງ NYSE, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີຄວາມຫວັງວ່າ NYSE ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບກັນເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສ້າງສູນການເງິນທີ່ມີຂອບຂະໜາດພາກພື້ນໃຫ້ສຳເລັດຜົນ, ພ້ອມທັງມຸ່ງໄປເຖິງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືແບບຍືນຍົງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ລະຫວ່າງ NYSE ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແທ້ຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມື 2 ສະບັບໃນຂົງເຂດການເງິນ, ທະນາຄານ, ກອງທຶນລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ, ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາໂຕະວົງມົນ ກັບ CEO ຂອງ ບາງກຸ່ມບໍລິສັດ, ກອງທຶນການລົງທຶນແຖວໜ້າທີ່ພວມໄດ້ຂຶ້ນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຢູ່ນິວຢອກ, ເຫັນປະຈັກຕາພິທີມອບຮັບເອກະສານຮ່ວມມືສອງສະບັບ ໃນຂົງເຂດການເງິນ, ທະນາຄານ, ກອງທຶນການລົງທຶນ ລະຫວ່າງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ແລະ ກົດປຸ້ນສິ້ນສຸດວາລະແລກປ່ຽນການຄ້າ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)