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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເລ​ຂາ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ ​ຕົນ​ເອງ ກ໋​ວາງ​ຊີ (ຈີນ)

ສອງພັກ, ສອງລັດຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ, ສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນບັນດາທ້ອງຖິນ່ສອງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແຂວງ/ເຂດຊາຍແດນເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານຫຼຽນໜິງເລຂາຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ (ສະພາປະຊາຊົນ) ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ຊົນເຜົ່າຈວາງ, ກ໋ວາງຊີ, ຈີນ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານຫຼຽນໜິງເລຂາຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນ (ສະພາປະຊາຊົນ) ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ຊົນເຜົ່າຈວາງ, ກ໋ວາງຊີ, ຈີນ ໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີສອງຝ່າຍຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໜູນຊ່ວຍຢູ່ບັນດາດ່ານຊາຍແດນເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງພັກ, ສອງລັດຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ, ສົ່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜູນບັນດາທ້ອງຖິນ່ສອງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ແຂວງ/ເຂດຊາຍແດນເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ໝູ່ຄະນະປະຊາຊົນ, ໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ, ຕັ້ງໜ້າປົກປ້ອງ, ຂຸດຄົ້ນບັນດສະຖານທີ່ແດງ ຂອງການປະຕິວັດສອງປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາ ປູສະນີຍະສະຖານ ກ່ຽວກັບປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ກ໋ວາງຊີ, ສະເໜີຍູ້ແຮງ ການເຊື່ອມຕໍ່ກ່ຽວກັບ ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສາຍ ລ້າງເຊີນ - ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ມ້ອງກາຍ - ຮະລອງ - ຫ໋າຍຝ່ອງ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບກ໋ວາງຊີ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ຍົກສູງ “ການເຊື່ອມຕໍ່” ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພາສີແບບອັດສະລິຍະ, ດ່ານຊາຍແດນອັດສະລິຍະ.

ສ່ວນທ່ານ ຫຼຽວໜິງ ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງຄົມມະນາຄົມ ທາງບົກ, ທາງລົດໄຟ ແລະ ເສັ້ນທາງການເດີນທະເລ ເໝາະສົມຂອບເຂດການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າສອງປະເທດ; ເສີມຂະຫຍາຍບຸລິມະສິດພິເສດຂອງສອງຝ່າຍເພື່ອຜ່ານ ກ໋ວາງຊີ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຈີນ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ໄປຍັງປະເທດທີສາມ ກໍ່ຄືຜ່ານ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຍູ້​ໄວ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ເປີ​ດ​ປະ​ຕູ​ຕະຫຼາດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຍູ້​ໄວ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ເປີ​ດ​ປະ​ຕູ​ຕະຫຼາດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ

“ຫວຽດນາມ ເຮົາ ມີໝາກໄມ້ 8 ຊະນິດທີ່ພວມໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ ແລະ ໝາກນອດ ແມ່ນຊະນິດທີ 9. ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນ, ທຸກບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຕັກນິກໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍແລ້ວ ແລະ ຫວັງວ່າ ໃນໄວໆນີ້, ໝາກນອດຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ..."
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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