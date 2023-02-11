ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີລະດັບສູງທັງເປັນລັດຖະມົນຕີປະສານງານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ ຈາງຈືຊຽນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ກຸມພາ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີລະດັບສູງ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີປະສານງານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ ຈາງຈືຊຽນ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງນ້ຳໃຈອັນດີງາມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີລະດັບສູງ ຈາງຈືຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ລັດຖະມົນຕີສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ ສິງກະໂປ ໃນທຸກຂົງເຂດ.
ສ່ວນທ່ານ ຈາງຈືຊຽນ ຖືວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ທ່ານກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມໃນທຸກຂົງເຂດ, ນັບແຕ່ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນຕະຫຼອດຮອດເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ເມືອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ສອງຝ່າຍເປັນເອກະສັນກັນໃນສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກປະຈຸບັນ, ສອງປະເທດຕ້ອງສົມທົບກັນຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ ໂດຍສັນຕິວິທີ ແລະ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ; ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ເອກະພາບ, ປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອາຊຽນ ດ້ວຍຕົນເອງ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນໃຈກາງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາໃນພາກພື້ນ.