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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Infosys, ອິນ​ເດຍ

Infosys ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມື, ຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນະວັດຕະກຳ, big Data, ປັນຍາປະດິດ, cloud computing…
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nagavara Ramaroa Narayana Murthy ອະດີດປະທານ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Infosys (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nagavara Ramaroa Narayana Murthy ອະດີດປະທານ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Infosys ກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຖວໜ້າ ອິນເດຍ ດ້ວຍທຶນຂຶ້ນເຖິງ 70 ຕື້ USD, ມີພະນັກງານກ່ວາ 320.000 ຄົນ ແລະ ລາຍຮັບແຕ່ລະປີບັນລຸກ່ວາ 18 ຕື້ USD.

ໂດຍສະແດງຄວາມຍິນດີ ທີ່ ທ່ານ Narayana Murthy ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທ່ານເອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ ເພື່ອສົມກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນກໍ່ຄືຂອບຂະໜາດຂອງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ.

ສ່ວນທ່ານ ອະດີດປະທານ ກຸ່ມບໍລິສັດ Infosys ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບບັນດາຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານຕີລາຄາສູງວິໄສທັດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ; ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ Infosys ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມື, ຮ່ວມເດີນທາງກັບ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນະວັດຕະກຳ, big Data, ປັນຍາປະດິດ, cloud computing… ຕາມການສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ

ເລື່ອງອະນຸຍາດໃຫ້ບໍ່ຄິດໄລ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງບົກແມ່ນຊັບສິນຂອງລັດ ແມ່ນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບົນພື້ນຖານຖອດຖອນບົດຮຽນ, ປະສົບການຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນວິວັດການຈັດຕັ້ງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ...
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