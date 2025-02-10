ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກັບວິສາຫະກິດແຖວໜ້າປະເທດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານພົບປະກັບວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກັບ ໜ້າທີ່, ວິທີການແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດເອກະຊົນເພີ່ມຄວາມໄວ, ກະໂດດຂັ້ນ, ປະກອບສ່ວນພັດທະນາປະເທດຊາດວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງໃນສັງກາດໃໝ່. ທີ່ກອງປະຊຸມມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ການນຳບັນດາອົງການ, ສະມາຄົມວິສາຫະກິດ, ການນຳ 26 ກຸ່ມບໍລິສັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດເອກະຊົນແຖວໜ້າປະເທດ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າໃນບັນດາຜົນສຳເລັດດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດໃນປີຜ່ານມາໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຍາມໃດກໍ່ມີກະທຳຢ່າງຊັດເຈັນ, ທັນການ, ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ແບ່ງປັນ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ, ສະເໜີບັນດາວິສາຫະກິດສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍທັງປີມີການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບຕ່ຳສຸດແມ່ນ 8%ໃນປີນີ້, ສ້າງທ່ວງທ່າ, ກຳລັງ, ບັນຍາກາດເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ມີການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 2 ຕົວເລກໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຄະນະປະຈຳລັດຖະບານຈະຈັດຕັ້ງບັນດາກອງປະຊຸມກັບລັດວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ທະນາຄານ, ວິສາຫະກິດທີ່ມີເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອແນໃສ່ຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ດັ່ງນັ້ນ, ສະເໜີບັນດາວິສາຫະກິດໃຫ້ຂໍ້ສັງສັງເກດ, ວິໄຈສະພາບການຢ່າງລະອຽດ, ປະກອບຄຳເຫັນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.