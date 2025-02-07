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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນປະທານ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະຫຼຸບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ 2024

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງການຫັນເປັນດີຈີຕອນຕ້ອງຕິດພັນກັບການປະຕິວັດກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການບໍລິຫານ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຖັນແຖວພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ແຜນຮ່າງເລກທີ 6 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ໝູນໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ, ການກຳນົດຊື່ ແລະ ນາມສະກຸມ ແລະ ການຢັ້ງຢືນທາງເອເລັກໂຕນິກ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຕ້ອງຕິດພັນກັບການປະຕິວັດກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການບໍລິຫານ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຖັນແຖວພະນັກງານ, ພາລະກອນ, ລັດຖະກອນ; ຫັນເປັນດີຈີຕອນຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທົ່ວປວງຊົນ, ປະຕິບັດຢ່າງຮອບດ້ານ, ໃນທຸກລະດັບ, ທຸກຂະແໜງການ, ທຸກຂັ້ນ ແລະ ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງໂລກ. ການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພາລະວິໄສ, ແມ່ນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ, ແມ່ນບຸລິມະສິດແຖວໜ້າເພື່ອໃຫ້ຫວຽດນາມ ພັດທະນາເສດຖະກິດໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຕ້ອງຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບການປະຕິວັດກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ລະທັດລັດລົງ ດ້ວຍຈິດໃຈ ເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື​່ອງ ທະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ຢູ່​ເຂດ​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ​ທັງ​ລອງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື​່ອງ ທະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ຢູ່​ເຂດ​ພະ​ລາ​ຊະ​ວັງ​ທັງ​ລອງ

ພິທີດັ່ງກ່າວມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳພື້ນເມຶອງຄື: ຟ້ອນສິງໂຕ, ຕີກອງບຸນ, ຟ້ອນທຸງ, ກອງບຸນທອງລອງ…
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