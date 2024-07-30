ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອິນເດຍ
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພາຍຫຼັງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ສ້າງຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ (ປີ 2016). ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດທີ່ມາ ຢ້ຽມຢາມ ອິນເດຍ ພາຍຫຼັງ ອິນເດຍ ດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງສະພາຕ່ຳ ແລະ ມີລັດຖະບານຊຸດໃໝ່. ການຢ້ຽມຢາມກໍໄດ້ດຳເນີນກົງກັບຈຸດເວລາສະເຫຼີມສະຫຼູອງ 70 ປີ ແຫ່ງການເຊັນສົນທິສັນຍາ ເຊີແນວ (1954 – 2024), ໃນນັ້ນ, ອິນເດຍ ສວມບົດບາດສຳຄັນຍິ່ງໃນການຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສົນທິສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວ.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເພື່ອແນໃສ່ຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ກັບ ອິນເດຍ, ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງການນຳສອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ. ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນທັດສະນະກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຍຸດທະສາດຢູ່ພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.