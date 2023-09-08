ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ກັບ ອົດສະຕາລີ ແລະ ສປຊ
ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີຄັ້ງທີ 3, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ພາຍຫຼັງການພັດທະນາມາເປັນເວລາເກືອບ 50 ປີ, ອາຊຽນ ແລະ ອົດສະຕາລີໄດ້ກາຍເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ສະໜິດຕິດແທດ, ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເພື່ອນມິດທີ່ຈິງໃຈຂອງກັນ. ອາຊຽນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ພ້ອມກັບ ອົດສະຕາລີ ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ, ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ, ການຮ່ວມມື, ການສຶກສາ, ສອນວິຊາອາຊີບ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຄວບຄຸມໄພທຳມະຊາດ, ຫັນເປັນພະລັງງານ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ສປຊ ຄັ້ງທີ 13 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ສປຊ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດເຂດລົ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນການຄວບຄຸມ, ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງນ້ຳແບບຍືນຍົງ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ນ້ຳທະເລຂຶ້ນສູງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ.