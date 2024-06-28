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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ WEF ຕ​ະຫຼຽນ 2024 ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ຈີນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມກອງປະຊຸມປະຈຳປີບັນດາຜູ້ນຳໜ້າຄັ້ງທີ 15 ຂອງເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຕະຫຼຽນ (ກອງປະຊຸມ WEF ຕະຫຼຽນ 2024) ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ ນັບແຕ່ວັນທີ 24 – 27 ມິຖຸນາ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽນ ແລະ ທ່ານ Klaus Schwab ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທັງເປັນປະທານຝ່າຍບໍລິຫານ WEF ຢ່າງຈົບງາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງກັບເມືອຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: TTXVN)

ໃນກອງປະຊຸມ WEF ຕະຫຼຽນ 2024, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ບັນດາວາລະປຶກສາຫາລື ແລະ ເຮັດວຽກ; ພ້ອມກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ທັງເປັນປະທານຝ່າຍບໍລິຫານ WEF Klaus Schwab ເປັນປະທານວາລະສົນທະນາກັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດຂອງ WEF, ປະທານກອງປະຊຸມໂອ້ລົມສົນທະນາກັບວິສາຫະກິດນະວັດຕະກຳຂອງ WEF. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍກັບຈີນ ອີກດ້ວຍ.

        ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ, ຄຳສັ່ງເລກທີ 25 ຂອງຄະນະເລຂາສູນກາງ ກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍຮອດປີ 2030 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ສ້າງປະຊາຄົມພ້ອມກັນແບ່ງປັນໃນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ WEF ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໝູ່​ບ້າ​ນ​ເກົ່າ​ແກ່ ເດື່ອງ​ເລິມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໝູ່​ບ້າ​ນ​ເກົ່າ​ແກ່ ເດື່ອງ​ເລິມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະກັບປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ບ້ານເກົ່າແກ່ ເດື່ອງເລິມ, ເທດສະບານເຊິນເຕີຍ, ຮ່າໂນ້ຍ.
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