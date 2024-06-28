ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມ WEF ຕະຫຼຽນ 2024 ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຈີນ
ໃນກອງປະຊຸມ WEF ຕະຫຼຽນ 2024, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ບັນດາວາລະປຶກສາຫາລື ແລະ ເຮັດວຽກ; ພ້ອມກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ທັງເປັນປະທານຝ່າຍບໍລິຫານ WEF Klaus Schwab ເປັນປະທານວາລະສົນທະນາກັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດຂອງ WEF, ປະທານກອງປະຊຸມໂອ້ລົມສົນທະນາກັບວິສາຫະກິດນະວັດຕະກຳຂອງ WEF. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍກັບຈີນ ອີກດ້ວຍ.
ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ, ຄຳສັ່ງເລກທີ 25 ຂອງຄະນະເລຂາສູນກາງ ກ່ຽວກັບການຍູ້ແຮງ ແລະ ຍົກລະດັບການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍຮອດປີ 2030 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ, ສ້າງປະຊາຄົມພ້ອມກັນແບ່ງປັນໃນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ WEF ເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ.