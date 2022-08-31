ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ສາສະໜາ ຍາມໃດກໍຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະເທດຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາອົງການສາສະໜາທີ່ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນ. ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ. ຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດຂອງປະເທດຊາດ, ຊີວິດການເຫຼືື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ແມ່ນພາກສ່ວນບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຊີວິດວັດທະນະທຳ, ຈິດໃຈຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້. ກ່ຽວກັບວຽກງານສາສະໜາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີວ່າ:
“ຕ້ອງເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດ ເພື່ອປັບປຸງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ໃຫ້ສົມບູນແບບ. ສ້າງກົນໄກ, ລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍທຸກແຫຼ່ງກຳລັງຂອງສາສະໜາໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ມີນະໂຍບາຍລະອຽດ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ. ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືສາສະໜາເພື່ອເປົ້າໝາຍປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລ.”
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)