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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສາ​ສະ​ໜ​າ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ຮ່ວມ​ເດີນ​ທາງ​ພ້ອມ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາອົງການສາສະໜາທີ່ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາອົງການສາສະໜາທີ່ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

    

 

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍມີທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍປະຕິບັດນະໂຍບາຍເຄົາລົບ ແລະ ຮັບປະກັນສິດເສລີໃນການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາຂອງປະຊາຊົນ. ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ. ຕະຫຼອດໄລຍະປະຫວັດສາດຂອງປະເທດຊາດ, ຊີວິດການເຫຼືື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ແມ່ນພາກສ່ວນບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຊີວິດວັດທະນະທຳ, ຈິດໃຈຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້. ກ່ຽວກັບວຽກງານສາສະໜາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີວ່າ:

        “ຕ້ອງເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ພັກ, ລັດ ເພື່ອປັບປຸງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການເຫຼື້ອມໃສ, ເຊື່ອຖືສາສະໜາ ໃຫ້ສົມບູນແບບ. ສ້າງກົນໄກ, ລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍທຸກແຫຼ່ງກຳລັງຂອງສາສະໜາໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ມີນະໂຍບາຍລະອຽດ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ. ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຊື່ອຖືສາສະໜາເພື່ອເປົ້າໝາຍປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 13% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ

ຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 13% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ

ກ່ຽວກັບຕະຫຼາດສົ່ງອອກ, ໃນ 8 ເດືອນຜ່ານມາ, ບັນດາຕະຫຼາດຂຶ້ນກັບພາກພື້ນ ອາຊີ, ກວມອັດຕາສ່ວນສູງສຸດດ້ວຍກ່ວາ 43%, ຈາກນັ້ນແມ່ນ ທະວີບ ອາເມລິກາ, ເອີລົບ, ທະວີບໂອເຊອານີ ແລະ ອາບຟຣີກາ.
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