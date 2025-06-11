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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ສະ​ເໜີ 3 ພ້ອມ ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ທົ່ງ​ພຽງ​​ຢູ່​ເຂດ​ປາກ​ແມ່​ນ້ຳ (Delta)

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດຂອງ ສປຊ ຄັ້ງທີ 3 (UNOC 3), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣັກ Abdul Latif Rashid ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດທົ່ງພຽງຢູ່ເຂດປາກແມ່ນ້ຳໂລກ (Delta).
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທົ່ງພຽງຢູ່ເຂດປາກແມ່ນ້ຳໂລກ (Delta)

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ກຳນົດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທົ່ງພຽງຢູ່ເຂດປາກແມ່ນ້ຳໂລກ (Delta) ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຮີບດ່ວນ, ພາວະວິໄສເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເປັນພາລະກຳປະຫວັດສາດ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັບບັນດາປະເທດ, ພາກພື້ນໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຄວບຄູ່ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ທັງປະກອບສ່ວນຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ, ທັງມານະພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວໃນທົ່ວໂລກ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍສະເໜີໃຫ້ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືສາກົນໃນຕາໜ່າງເຂດ Delta ແມ່ນ້ຳທົ່ວໂລກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສຸມໃສ່ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ປະສົບການ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດ “3 ພ້ອມ”, ເຊິ່ງລວມມີ:

        “ທີໜຶ່ງແມ່ນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມເພື່ອພັດທະນາ. ທີສອງແມ່ນ, ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກົນໄກຂໍ້ລິເລີ່ມ, ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ສຳລັບເຂດ Delta. ທີສາມແມ່ນ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມທົ່ວໂລກເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບັນດາຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຢ່າງມີໄຫວພິບ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫຼາຍກວ່າ 99% ຄຳ​ເຫັນ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາ​ດ​ຕາ​ຂອງລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ປີ 2013

ຫຼາຍກວ່າ 99% ຄຳ​ເຫັນ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ຮ່າງ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ, ເພີ່ມ​ເຕີມ​ບາງ​ມາ​ດ​ຕາ​ຂອງລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ປີ 2013

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013.
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