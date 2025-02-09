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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ແຂວງ ກ໋​ວາງ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ກຸມພາ, ຢູ່ແຂວງ ກ໋ວາງນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດ HS Hyosung.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດ HS Hyosung  

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີ 2025, ຫວຽດນາມວາງຄາດໝາຍມີການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 8%, ມຸ່ງໄປເຖິງການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 2 ຕົວເລກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີທາງແຂວງກ໋ວາງນາມ ຕ້ອງມີແຜນການລະອຽດເພື່ອຮັບປະກັນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕຂອງແຂວງ; ພ້ອມທັງລະດົມ, ຮ່ວມເດີນທາງກັບບັນດາບໍລິສັດ, ໃນນັ້ນມີກຸ່ມບໍລິສັດ HS Hyosung ໃນການເພີ່ມທະວີການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງແຜນການເຕີບໂຕບັນລຸຢູ່ລະດັບຕ່ຳສຸດແມ່ນ 8%, ປະກອບສ່ວນພ້ອນກັບປະເທດຊາດບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

ຖັດຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Thaco. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ກຸມາພາ, ໃນການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ກ໋ວາງນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໄປຈຸດທູບໃຕ້ທຽນ, ວາງພວງມາລາອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດແຂວງກ໋ວາງນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລະ​ບົບ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດມອບ​ຂອງວັນ​ບຸນ​ເຕັດ 7 ລ້ານ​ພູດ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ລະ​ບົບ​ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດມອບ​ຂອງວັນ​ບຸນ​ເຕັດ 7 ລ້ານ​ພູດ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ ແລະ ລະດູບານໃໝ່ປີມະເສັງ 2025, ຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແຈກຢາຍເງິນກ່ວາ 16 ຕື້ດົ່ງ ຈາກກອງທຶນ “ເພື່ອຄົນທຸກຍາກ” ສູນກາງ ໄປຍັງ ກອງທຶນ“ເພື່ອຄົນທຸກຍາກ” ຂອງ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ
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