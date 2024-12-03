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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ລົງກວດ​ກາ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ທ່າ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຍານ​ສາ​ກົນ ລອງ​ແທັ່ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ ແລະ ເສັ້ນທາງດ່ວນບຽນຮວ່າ - ຫວູງເຕົ່າ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: Dương Giang/TTXVN)
ໂຄງການກໍ່ສ້າງທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ ລວມມູນຄ່າລົງທຶນ ກວ່າ 16 ຕື້ USD;  ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳສະໜາມບິນໃຫຍ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ແລະ ທົ່ວປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ວາງແຜນຜັງ, ສ້າງນະຄອນ ລອງແທ່ງ ໃຫ້ເປັນນະຄອນອັດສະລິຍະ, ທັນສະໄໝ, ເປັນນະຄອນເຊື່ອມຕໍ່ສາກົນ; ທ່ານຊີ້ນຳໃຫ້ຈັດແບ່ງ, ສະໜອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ການກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຕ້ອງ ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າສຶກສາບົດຮຽນສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງໂລກ, ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນເງື່ອນໄຂລະອຽດຂອງ ຫວຽດນາມ; ສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສາກົນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກອຳ; ປະຕິບັດບົດບາດຂອງອົງການປະສານງານ ໜູນຊ່ວຍຕຸລາການກ່ຽວກັບອາຍາ.
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