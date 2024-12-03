ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາ ແລະ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ 03/12/2024 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ທັນວາ, ຢູ່ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ ແລະ ເສັ້ນທາງດ່ວນບຽນຮວ່າ - ຫວູງເຕົ່າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: Dương Giang/TTXVN)ໂຄງການກໍ່ສ້າງທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ລອງແທັ່ງ ລວມມູນຄ່າລົງທຶນ ກວ່າ 16 ຕື້ USD; ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳສະໜາມບິນໃຫຍ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກພາກໃຕ້ ແລະ ທົ່ວປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ວາງແຜນຜັງ, ສ້າງນະຄອນ ລອງແທ່ງ ໃຫ້ເປັນນະຄອນອັດສະລິຍະ, ທັນສະໄໝ, ເປັນນະຄອນເຊື່ອມຕໍ່ສາກົນ; ທ່ານຊີ້ນຳໃຫ້ຈັດແບ່ງ, ສະໜອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ເພື່ອໃຫ້ການກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2025. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)