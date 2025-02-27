ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ລັດວິສາຫະກິດນຳໜ້າໃນການນຳປະເທດຊາດພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນ 27/02/2025 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສະພາບການໂລກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດັ່ງນັ້ນ ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງວິທີການສຳຜັດ, ຈິນຕະນາການຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ, ຕ້ອງມີໄຫວພິບດ້ວຍສະພາບການຕົວຈິງ. ທ່ານນາຍົກລັກຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັກຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມການເຮັດວຽກລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບລັດວິສາຫະກິດດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໜ້າທີ່, ມາດຕະການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ”. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສະພາບການໂລກມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດັ່ງນັ້ນ ລັດວິສາຫະກິດກໍ່ຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງວິທີການສຳຜັດ, ຈິນຕະນາການຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ, ຕ້ອງມີໄຫວພິບດ້ວຍສະພາບການຕົວຈິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງລັດວິສາຫະກິດຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດແມ່ນກຳລັງສຳຄັນ, ນຳໜ້າ, ຫຼັກແຫຼ່ງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ພ້ອມກັບເຂດເອກະຊົນເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ພັດທະນາຈາກກຳລັງພາຍໃນ, ນຳປະເທດຊາດພັດທະນາຢ່າງວັດທະນາຖາວອນໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີ 2025, ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນມີການເຕີບໂຕ GDP ບັນລຸລະດັບໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 8% ເພື່ອສ້າງທ່ວງທ່າ, ບັນຍາກາດ, ກຳລັງໜູນໃຫ້ຊຸມປີຕໍ່ໄປມີການເຕີບໂຕບັນລຸລະດັບຢູ່ສອງຕົວເລກ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)