ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ກັບສູນປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງແຫ່ງຊາດ (NIC)
ຕາມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແລ້ວ, ເພື່ອປະຕິບັດບົດບາດໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ, ພາຍຫຼັງ ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາ 3 ປີ, NIC ໄດ້ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍນັກຊ່ຽວຊານ, ປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ເກືອບ 1.600 ຄົນ ທີ່ພວມເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາກຸ່ມບໍບິສັດເຕັກໂນໂລຢີ, ສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນແຖວໜ້າໂລກ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ດ້ວຍຈິດໃຈແມ່ນສ້າງສູນເພື່ອເຕົ້າໂຮມ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ສຸມພູມປັນຍາ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດ, ພູມປັນຍາຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນ ມີໃນທົ່ວໂລກ. ທີສອງແມ່ນ ຖ້າມີພູມປັນຍາ, ແຫຼ່ງກຳລັງແລ້ວ ຕ້ອງແຜ່ຂະຫຍາຍແນວໃດເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶກວດກາຄືນດຳລັດ, ວິທີການເຮັດ, ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍເພື່ອເຕົ້າໂຮມພູມປັນຍາ, ມີກົນໄກ ເພື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແຫຼ່ງກຳລັງ, ລົງທຶນພັດທະນາ.