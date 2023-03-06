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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມ ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ ກັ​ບສູນ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ແຫ່ງ​ຊາດ (NIC)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ກັບສູນປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງແຫ່ງຊາດ (NIC) ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄ້ວາຜະລິດເຕັກໂນໂລຢີສູງຂອງ Viettel.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກ ກັບສູນປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງແຫ່ງຊາດ  

ຕາມກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແລ້ວ, ເພື່ອປະຕິບັດບົດບາດໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ, ພາຍຫຼັງ ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວເປັນເວລາ 3 ປີ, NIC ໄດ້ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍນັກຊ່ຽວຊານ, ປັນຍາຊົນ ຫວຽດນາມ ເກືອບ 1.600 ຄົນ ທີ່ພວມເຮັດວຽກຢູ່ບັນດາກຸ່ມບໍບິສັດເຕັກໂນໂລຢີ, ສະຖາບັນ, ໂຮງຮຽນແຖວໜ້າໂລກ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ດ້ວຈິດໃຈແມ່ນສ້າງສູນເພື່ອເຕົ້າໂຮມ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍສຸມພູມປັຍາ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດພູມປັນຍາຢູ່ທີ່ນີ້ ແມ່ນ ມີໃນທົ່ວໂລກ. ທີສອງແມ່ນ ຖ້າມີພູມປັນຍາແຫຼ່ງກຳລັງແລ້ວ ຕ້ອງແຜ່ຂະຫຍາຍແນວໃດເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາຂ້າພະເຈົ້າເໜີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶກວດກາຄືນດຳລັດວິທີການເຮັດຕ້ອງມີນະໂຍບາຍເພື່ອເຕົ້າໂຮມພູມປັນຍາມີກົນໄກ ເພື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນພັດທະນາ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ Samdech Krolahom Sar Kheng ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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