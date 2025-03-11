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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຢ້ຽມ​ຢາມທ່ານ​​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ນາງ ຫງວຽ​ນ​ທິ​ບິ່ງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງທ່ານນາງ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມທ່ານອະດີດຮອງປະທານປະເທດ ນາງ ຫງວຽນທິບິ່ງ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 115 ວັນແມ່ຍິງສາກົນ (8/3/1910 - 8/3/2025) ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 40 ປີແຫ່ງວັນລາງວັນ Kovalevskaia, ຕອນບ່າຍວັນທີ 8/3, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທາງນາງ ຫງວຽນທິບິ່ງ ອະດີດຮອງປະທານປະເທດ, ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ປະທານຄົນທຳອິດຂອງຄະນະກຳມະການລາງວັນ Kovalevskaia ຫວຽດນາມ, ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນາງຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງທ່ານນາງ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ສ້າງສາ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ, ໃນນັ້ນ ມີໄລຍະທ່ານນາງໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລັດຖະບານປະຕິວັດຊົ່ວຄາວຢູ່ກອງປະຊຸມ ປາຣີ ກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ແຕ່ປີ 1969  ຫາ ປີ1973. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອວຍພອນທ່ານນາງ ຫງວຽນທິບິ່ງ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສືບຕໍ່ມີການປະກອບສວ່ນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.

ສ່ວນທ່ານນາງ ຫງວຽນທິບິ່ງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ, ປະເທດຊາດພາຍຫຼັງ ປີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸ, ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງກ່ວາອີກ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ ສອງ​ຝ່າຍ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ; ສອງ​ຝ່າຍ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງສົມກຽດຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ວັງ Merdeka, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto. ນະທີ່ນີ້, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Prabowo Subianto ເຫັນດີສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນ, ພົບປະສອງຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໃນທຸກຊ່ອງທາງ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໂດຍໄວ ເພື່ອຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຍົກລະດັບການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
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