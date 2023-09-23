ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາສູງ ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ແລະ ສປຊ ໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ, ແກ້ໄຂບັນດາຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມນັ້ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໃນລະບົບສປຊ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮັບປະກັບຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ, ເຂົ້າຮ່ວມກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຢູ່ຫຼາຍຈຸດຮ້ອນເຮັ່ງ, ຫັນປ່ຽນເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບ, ປະຕິບັດຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມ, ບໍ່ປະໃຫ້ໃຜຖືກຕົກຢູ່ທາງຫຼັງ.
ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ສປຊ ໃນທຸກຂົງເຂດເຄື່ອນໄຫວບຸລິມະສິດ, ພິເສດແມ່ນການຮັກສາສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ,ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ… ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ SDGs, ການກະທຳກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງມີຄວາມສະເໝີພາບ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ໃຫ້ການຕອ້ນຮັບບາງວິສາຫະກິດແຖວໜ້າ ອາເມລິກາ ແລະ ໂລກໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີ, ການບິນຄື: Apple Inc., Boeing, Google, Siemens Healthineers. ການນຳຂັ້ນສູງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕະຫຼາດ, ສະຖານທີ່ຜະລິດສຳຄັນທີ່ສຸດ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຮ່ວມມື, ທ່ານຕີລາຄາສູງ ບັນດາການກຳນົດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານນະວັດຕະກຳ, ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ລົງທຶນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.