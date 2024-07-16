ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ປະຕິຮູບການບໍລິຫານແມ່ນໜຶ່ງ ໃນສາມໜ້າທີ່ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ ຂອງລັດຖະບານ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 8 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຮູບແບບໂດຍກົງສົມທົບກັບເຊິ່ງໜ້າ, ເຊື່ອມຕໍ່ແບບທາງໄກກັບສຳນັກງານລັດຖະບານກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າການປະຕິຮູບ ການບໍລິຫານແມ່ນໜຶ່ງໃນສາມໜ້າທີ່ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ສ້າງພື້ນຖານການບໍລິຫານຕາມທິດປະຊາທິປະໄຕ, ເປັນມືອາຊີບ, ທັນສະໄໝ, ກະທັດຮັດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ໂປ່ງໃສ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ. ທັດສະນະແມ່ນຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງຖືປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນເຈົ້າກຳ, ເປັນໃຈກາງ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລ້ວ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ວຽກງານປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ, ປະກອບສ່ວນປະຕິຮູບສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ.