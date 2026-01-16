Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: “ບັ້ນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ກວາງ​ຈູງ” ໄດ້ “ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ແລະ ດັງ​ກ້ອງ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ກວາງຈູງ” ກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ, ນ້ຳຖ້ວມໃນໄລຍະຜ່ານມາຢູ່ພາກກາງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຮີບດ່ວນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

 ພາຍຫຼັງການຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນເວລາ 1 ເດືອນ, “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວ ກວາງຈູງ” ບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດສຳເລັດຖືກຕາມຄວາມຄືບໜ້າເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄວກວ່າເວລາກຳນົດ. ຮອດວັນທີ 30 ທັນວາ 2025, ເຮືອນທີ່ຖືກເປ່ເພຈຳນວນ 34.759 ຫຼັງ ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ, ສຳເລັດ 100% ເປົ້າໝາຍທີ່ວາງອອກ. ກ່ຽວກັບເຮືອນທີ່ຖືກພັງຖະຫຼົ່ມ ຕ້ອງກໍ່ສ້າງໃໝ່ນັ້ນ ໄລ່ຮອດວັນທີ 15 ມັງກອນ ກໍ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ 1.597 ຫຼັງ.

        ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ  ຢັ້ງຢືນວ່າ:

        “ໄລ່ຮອດວັນທີ 15 ມັງກອນ, ພວກເຮົາສາມາດໝັ້ນໃຈຢັ້ງຢືນວ່າ “ບັ້ນເຄື່ອນໄຫວກວາງຈູງ” ເຖິງວ່າບໍ່ມີສຽງປືນ ແຕ່ໄດ້ “ຕໍ່ສູ້ຢ່າງຮີບເຮັ່ງ, ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງວ່ອງໄວ”, ບໍ່ພຽງແຕ່ “ໄຊຊະນະ” ເທົ່ານັ້ນ “ຫາກຍັງໄຊຊະນະຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ດັງກວ້າງ”ອີກດ້ວຍ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມສຸກຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງບັນດາຄອບຄົວທີ່ເຮືອນຖືກພັງຖະຫຼົ່ມ ຫຼື ເປ່ເພໃນເຫດໄພພິບັດທຳມະຊາດຢູ່ພາກກາງ ຫວຽດນາມ ໄລຍະຜ່ານມາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເຈືອຈານກັບຄວາມມ່ວນຊື່ນຂອງທົ່ວປະເທດ, ຂອງຊາດກ່ອນວັນດຳເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV  ຂອງພັກ ແລະ ໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ  ອີກດ້ວຍ.”

​(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

