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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ຊີ​ວິດ​ຮຸ່ງ

ໃນຈຸດເວລາອັນສັກສິດໃນວັນບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນັບລ້ານຄົນ ກໍອວ່າຍໜ້າເມື່ອຫາ ວິຫານຮຸ່ງ ດ້ວຍນ້ຳໃຈເຄົາລົບນັບຖືເພື່ອອາໄລຫາ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ, ບັນພະບຸລຸດທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
ການນຳພັກ, ລັດ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ເມສາ ກົງກັບວັນທີ 10 ເດືອນ 3 ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ ເປັນວັນບຸນບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ນຳພາຄະນະການນຳພັກ, ລັດ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ແຂວງ ຝຸທໍ້ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນ, ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຈູດທູບໃຕ້ທຽນອາໄລຫາບັນດາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ ຢູ່ ຫໍບູຊາ ກິງທຽນ ຕັ້ງຢູ່ຈອມພູ ເຫງຍຫຼິງ, ເຊິ່ງນອນໃນເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດລະດັບຊາດພິເສດ ວິຫານຮຸ່ງ ຢູ່ນະຄອນ ຫວຽດຈີ່, ແຂວງ ຝຸທໍ້.

ໃນຈຸດເວລາອັນສັກສິດໃນວັນບູຊາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນັບລ້ານຄົນ ກໍອວ່າຍໜ້າເມື່ອຫາ ວິຫານຮຸ່ງ ດ້ວຍນ້ຳໃຈເຄົາລົບນັບຖືເພື່ອອາໄລຫາ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ, ບັນພະບຸລຸດທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

ງານບຸນຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫາບັນດາເຈົ້າຊີວິດຮຸ່ງ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນອັນຕົ້ນຕໍໃນລະບົບບັນດາເຫດການຂອງວັນບຸນວິຫານຮຸ່ງ ແລະ ສັບປະດາວັດທະນະທຳ - ທ່ອງທ່ຽວດິນແດນແຫ່ງກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່ ປີມະໂລງ 2024 ແນໃສ່ເຊີດຊູມູນເຊື້ອຮັກຊາດ ປຸກລຸກຫຼັກສິນທຳ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ” ແລະ ກຳລັງແຮງແຫ່ງ ມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ອວ່າຍໜ້າເມືອຫາກົກເຄົ້າເຫງົ້າກໍ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບທາງອອນລາຍ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ

ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຈັດງານວາງສະແດງຮູບພາບທາງອອນລາຍ 70 ປີແຫ່ງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ

ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ (7/5/1954 – 7/5/2024), ດ້ວຍບົດບາດທີ່ເປັນສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VNA) ໄດ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເຜີຍແຜ່ບັນດາຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບເຫດການສຳຄັນດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
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