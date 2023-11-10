ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງສະພາວະສຸກເສີນ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການພົວພັນຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເປັນສຳຄັນ; ພ້ອມທັງສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ. ສອງຝ່າຍຕ້ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ; ຊຸກຍູ້ການຍົກສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນເສດຖະກິດ ອາຊີ - ເອີຣົບ; ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ, ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາບັນດາໂຄງການໃໝ່, ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນການລະອຽດ ເພື່ອເປີດສາຍການບິນໂດຍກົງລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງສອງປະເທດ ໃນໄວໆນີ້.
ສ່ວນທ່ານ Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພົບປະສົນທະນາລະຫວ່າງທ່ານ ກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາຂົງເຂດ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ.