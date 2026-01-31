ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ ທຽນຂຸງ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຟຸ່ງທຽນຈຸ ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ ທຽນຂຸງ (ຈີນ) ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍກຸ່ມບໍລິສັດ ທຽນຂຸງ ທີ່ໃນຊຸມປີຜ່ານມາໄດ້ເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ແຂວງ ກວາງນິງ ແລະ ດົ່ງນາຍຂອງ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງປາດຖະໜາວ່າ ທຽນຂຸງ ຈະເປີດກວ້າງການລົງທຶນລົງເລິກ, ຜະລິດວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ; ຈັດບັນດາລາຍການສະແດງແຟຊັນ; ເປີດກວ້າງເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫາຍຮ່າ (ກວາງນິງ). ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ພັດທະນາຢ່າງດີງາມ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ ທຽນຂຸງ ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນລົງເລິກ, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການຜະລິດສີຂຽວ.
ທ່ານ ຟຸ່ງທຽນຈຸ ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ ທຽນຂຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທຽນຂຸງ ມີຄວາມສົນໃຈລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດພັດທະນາດີຈີຕອນ, ພັດທະນາສີຂຽວ, ພັດທະນາພະລັງງານ, ປັນຍາປະດິດ (AI), ຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ, ການລົງທຶນເຂດອຸດສາຫະກຳຜ່ານຊາຍແດນ ແລະ ຫວັງວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ສະໜອງເພື່ອໃຫ້ Texhong ເຄື່ອນໄຫວຍາວນານ, ມີປະສິດທິຜົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.