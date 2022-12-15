ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຍົກອອກສານ 5 ປະການຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດວິສາຫະກິດ ອາຊຽນ - ອີຢູ
ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກອອກສານ 5 ປະການ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທີໜຶ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ບັນດາປະເທດຕ້ອງຫັນຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆໃຫ້ກົມກຽວບົນຫຼັກການກົມກຽວຜົນປະໂຫຍດ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງລະຫວ່າງ ພາກລັດ, ວິສາຫະກິ ແລະ ປະຊາຊົນ. ທີສອງ, ທ່ານຖືວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນບັນຫາທົ່ວໂລກ ສະນັ້ນຕ້ອງມີວິທີສຳຜັດທົ່ວໂລກ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີສາກົນ, ເຄົາລົບລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ. ທີສາມແມ່ນ, ກ່ຽວກັບການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ອາຊຽນ - ອີຢູ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ສຳເລັດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແຮງ. ທີສີ່ແມ່ນ, ບັນດາປະເທດ ຕ້ອງສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ວິສາຫະກິດຫຼາຍກວ່າອີກ ດ້ວຍການເຈລະຈາ, ລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າເສລີ, ສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ, ຫຼີກລ້ຽງການເກັບພາສີຊ້ອນ, ສິນຄ້າຜ່ານດ່ານຢ່າງວ່ອງໄວ. ບັນດາວິສາຫະກິດຕ້ອງສຸມໃສ່ບາງຂົງເຂດ: ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ; ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ; ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ; ຄວາມປອດໄພທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ. ທີຫ້າ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເລິກຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຖືເອົາກຳລັງແຮງພາຍໃນເປັນພື້ນຖານ, ຍຸດທະສາດ, ຍາວນານ, ຕັດສິນ ແລະ ກຳລັງແຮງພາຍນອກເປັນສຳຄັນ ແລະ ບຸກທະລຸ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບວິສາຫະກິດມາລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຍາວນານ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປອດໄພທາງສັງຄົມ, ພ້ອມທັງຮັກສາສະຖຽນລະພາບນະໂຍບາຍຍາວນານ ເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ຮັກສາຕົ້ນທຶນ, ມີກຳໄລ ແລະ ພັດທະນາ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມດ້ວຍການນຳບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມວາລະເຮັດວຽກໂດຍສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອີຢູ - ອາຊຽນ ຈັດຂຶ້ນ.