ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊົມເຊີຍຍຸດທະສາດເສດຖະກິດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2040 ຂອງ ອົດສະຕາລີ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຍຸດທະສາດເສດຖະກິດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 2040 ຂອງ ອົດສະຕາລີ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ ບໍ່ສາມາດຂາດການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ອົດສະຕາລີ, ພິເສດແມ່ນຂອງບັນດາວິສາຫະກິດເອກະຊົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ ອົດສະຕາລີ ເອົາໃຈໃສ່ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ການຮ່ວມມືດ້ານແຮງງານ ແລະ ຮ່ວມມືຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນເສດຖະກິດ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ, ສອດຄ່ອງກັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ທີ່ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2021.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ອາຊຽນ - ສປຊ; ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ ອາຊຽນ, ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ການຮ່ວມມືໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ພວມມີການຜັນແປໄປຢ່າງສັບສົນ ດ້ວຍຂໍ້ຂັດແຍ້ງ, ການປະທະກັນຫຼາຍຢ່າງພວມເກີດຂຶ້ນ.