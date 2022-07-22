ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະກັບນັກຮົບປະຕິວັດຍິງ ຖືກສັດຕູຈັບໃນສະໄໝຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາເມລິກາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບນັກຮົບປະຕິວັດຍິງ ຖືກສັດຕູຈັບເຂົ້າຄຸກໃນສະໄໝຕໍ່ສູ້ຕ້ານອາເມລິກາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນທະຫານເສຍອົງຄະນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (27/7/1947 – 27/7/2022) ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ. ເພື່ອຮັບມືກັບການຜັນແປຢ່າງວ່ອງໄວ, ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງໃຫ້ປອດໄສ, ເຂັ້ມແຂງຢ່າງແທ້ຈິງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງງານ, ສະມາຊິກພັກແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມທາດແທ້ຄຸນສົມບັດ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ, ຄຸນທາດ ຄືດັ່ງນັກຮົບປະຕິວັດໃນເມື່ອກ່ອນ, ເສີມຂະຫຍາຍລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດໃນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ນຳປະເທດກ້າວຂຶ້ນ, ພັດທະນາໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ເທົ່າທຽມກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດ ໃນຫ້າທະວີບຄືດັ່ງຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ. ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນເນັ້ນໜັກວ່າ:
ຫວັງວ່າ, ພວກແມ່, ພວກອາ, ພວກເອື້ອຍຈະສືບຕໍ່ເປັນແບບຢ່າງໄສແຈ້ງ, ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ລຸ້ນໜຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນແມ່ຍິງໃນປັດຈຸບັນ ດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ, ເຮັດວຽກ, ອຸທິດຕົນໃຫ້ສົມກັບລຸ້ນເອື້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ສະຫະພັນແມ່ຍິ່ງທຸກຂັ້ນ, ທຸກລຸ້ນຂອງຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສືບທອດມູນເຊື້ອ “ວິລະຊົນ, ບໍ່ຍອມຈຳນົນ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດ, ເຮັດຫຼ້ອນໜ້າທີ່” ຂອງຄົນລຸ້ນເອື້ອຍ, ສາມັກຄີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຂະຫຍັນຂັນແຂງ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ທາງການເມືອງເປັນຢ່າງດີ.