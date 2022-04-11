ຂ່າວສານ
ທ່ານໝໍ Kong Savin ມີຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ປະຊາຊົນຈະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພື້ນຖານສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ
ພາຍຫຼັງໄລຍະຮ່ຳຮຽນ, ຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລການຢາ ຖ໊າຍບິ່ງ, ປີ 2020, Kong Savin ໄດ້ກັບເມຶອປະເທດອຸທິດສ່ວນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, Kong Savin ໄດ້ຮັບສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍ ເຈິເຣີ໊ຍ ພະນົມເປັນ. ເມື່ອເວົ້າກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້, Kong Savin ແບ່ງປັນວ່າ ໂຮງໝໍ ເຈິເຣີ໊ຍ ພະນົມເປັນ ແມ່ນໂຮງໝໍມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄື່ອງຈັກອຸປະກອນທີ່ກ້າວໜ້າ, ທັນສະໄໝ, ແມ່ນບ່ອນເຕົ້າໂຮມຖັນແຖວພະນັກງານແພດໝໍທີ່ມີລະບັບຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະສູງ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ໂດຍທ່ານໝໍ, ນັກຊ່ຽວຊານຈາກໂຮງໝໍໃຫຍ່ແຫ່ງຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ ມາແນະນຳໂດຍກົງ ເພື່ອຍົກສູງວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດໝໍ, ທ່ານໝໍ. ທ່ານໝໍ Kong Savin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ເຮັດວຽກຢູ່ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີເພື່ອໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ, ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈສຳລັບຄົນເຈັບຢູ່ ກຳປູເຈຍ. ຖ້າຫາກວ່າ ເມື່ອກ່ອນນີ້, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄປປິ່ນປົວພະຍາດຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆຂອງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຈິດຕະສາດທີ່ຢາກໄດ້ທ່ານໝໍ ຫວຽດນາມ ປິ່ນປົວໃຫ້ນັ້ນ, ປັດຈຸບັນ, ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ເຊື່ອໝັ້ນໄປກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຢູ່ໂຮງ ເຈິ້ເຣີ໊ຍ ພະນົມເປັນ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ຫຼື ເຈັບເປັນໜັກ ສິ່ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈ ແລະ ເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້”.
ຍ້ອນມີຄວາມເຂົ້າໃຈປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດເມື່ອໄປກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ, ສະນັ້ນ, ເມື່ອມີໂອກາດໄປຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ, Kong Savin ຍາມໃດກໍພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈາກຄວາມແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ດິນຟ້າອາກາດ... ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຮ່ຳຮຽນ, ປະກອບຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. Kong Savin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກໂຊກດີເມື່ອໄດ້ໄປຮຽນ, ບຳລຸງສ້າງລົງເລິກຂະແໜງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ເມື່ອຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລການຢາ ຖ໊າຍບິ່ງ, ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຈາກຄູອາຈານຢ່າງສຸດຈິດສຸດໃຈ. ຄວາມຮູ້ທີ່ຮຽນມານັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈກວ່າໃນການເຮັດວຽກ ກໍຄືຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນປະເທດຕົນມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈກວ່າເມື່ອໄປກວດ ແລະ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງໝໍຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນປະເທດ”.
ໃນໄລຍະທີ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ພວມຄຸກຄາມໄປທົ່ວໂລກ, ບັນດານັກຮົບເສື້ອຂາວພວມມານະພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຂີດເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕ້ານໂລກລະບາດ ແລະ Kong Savin ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ລາວແບ່ງປັນວ່າ ຍ້ອນຈຳນວນຄົນເຈັບຫຼາຍ, ການເບິ່ງແຍງດູແລຄົນເຈັບ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນພະນັກງານການແພດຂອງພະແນກລາວຮັບຜິດຊອບ ສະນັ້ນ ກຳລັງພະນັກງານການແພດ, ແພດໝໍຕ້ອງມານະພະຍາຍາມທົບ 3 ເທົ່າ, 4 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ມື້ທຳມະດາ ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ.
“ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ ກໍຄືເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບໂລກລະບາດໃນສະພາບການໃໝ່, ພວກຂ້າພະເຈົ້າທັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ທັງເຂົ້າຮ່ວມການຈັດແບ່ງ, ກວດ, ແນະນຳຄົນເຈັບປະຕິບັດການແຍກຕົວ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ແມ່ນສຸມແຫຼ່ງກຳລັງເບິ່ງແຍງດູແລ, ປິ່ນປົວໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ, ຮັບປະກັນການແຍກຫ່າງ, ບໍ່ປະໃຫ້ໂລກລະບາດແຜ່ລາມ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມປະລິມານວຽກງານຂອງພະນັກງານການແພດຢູ່ໂຮງໝໍຂຶ້ນທົບຫຼາຍເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ປົກກະຕິ”.
ໂດຍມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ວິຊາສະເພາະ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ຂອງ Kong Savin, ອ້າຍ Vimean Long - ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ເຈິເຣີ໊ຍ ພະນົມເປັນ ແບ່ງປັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຊື່ນຊົມ, ເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ວິຊາສະເພາະ ແລະ ນິດໄສສະໜິດສະໜົມ, ຮັກແພງຂອງທ່ານໝໍ Kong Savin ທີ່ມີຕໍ່ໝູ່ຮ່ວມອາຊີບ. ທ່ານໝໍ ຍາມໃດກໍເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຫາກໍປະກອບອາຊີບ ຫຼື ພະນັກກງານມາໃໝ່, ທ່ານໝໍ Kong Savin ກໍບອກສອນ, ແນະນຳດ້ວຍຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈ ແລະ ຍາມໃດກໍພ້ອມທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ໝູ່ຮ່ວມອາຊີບ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ລາວກໍໄດ້ສອນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍບົດຮຽນອັນລ້ຳຄ່າໃນຊີວິດອີກດ້ວຍ.”
Kong Savin ຍາມໃດກໍມີຄວາມປາດຖະໜາວ່າ ຕົນເອງຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາສະເພາະຢ່າງພຽງພໍເພື່ອປິ່ນປົວໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໝູ່ຮ່ວມອາຊີບໃຫ້ຫຼາຍຕື່ມອີກ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ລາວຄາດວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຊຸດບຳລຸງສ້າງລົງເລິກຕ່າງໆຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍົກສູງສີມືອາຊີບ ແລະ ພ້ອມກັບອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຢູ່ ໂຮງໝໍ ເຈິເຣີ໊ຍ ພະນົມເປັນ ສືບຕໍ່ແມ່ນບ່ອນອີງທີ່ໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ.