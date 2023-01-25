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ຂ່າວສານ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອານເຊຣີ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດປອດໄພທີ່ສຸດ

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລ້ວ, “ຫວຽດນາມແມ່ນສັງຄົມມີສັນຕິພາບ, ມີການສຶກສາ, ບໍ່ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ປະຊາຊົນສະໜິດສະໜົມ”.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອານເຊຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Boubazine Abdelhamid  

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດປອດໄພທີ່ສຸດ - ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອານເຊຣີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Boubazine Abdelhamid ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີແມວ 2023.

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລ້ວ, “ຫວຽດນາມແມ່ນສັງຄົມມີສັນຕິພາບ, ມີການສຶກສາ, ບໍ່ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ປະຊາຊົນສະໜິດສະໜົມ” ແລະ ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນປະເທດທີ່ເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ - ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງອອກຜ່ານເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ຊົມເຊີຍ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ອາຍຸການ 2023 – 2025, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Boubazine Abdelhamid ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະແມ່ນປະເທດຕາງໜ້າທີ່ດີ, ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຫາກບໍ່ມີການຈຳແນກການປະພຶດ.

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ວິໄສທັດສະຫຼາດສ່ອງໃສ ແລະ ບັນດາການ ເລືອກເຟັ້ນບັນດານະໂຍບາຍຂອງການນຳ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຖືກຕ້ອງນັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ບັນລຸບັນດາບາດກ້າວໃຫຍ່ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວຕ່າງປະເທດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບຸນເຕັດ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງທີ່ 2 ປີເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ຊາວຕ່າງປະເທດມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບຸນເຕັດ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງທີ່ 2 ປີເກີດໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ນັບແຕ່ຊຸມມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່, ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຄົນໄດ້ມາສະຖານທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄື: ວັນມຽວກວກຕືຢາມ, ໜອງ ເຕົ່າ, ວັດ ງອັກເຊີນ… ເພື່ອຮັບຊົມ ແລະ ຄົ້ນຫາ.
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