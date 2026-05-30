ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມ ເວທີປາໄສ ເຊື່ອມຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ
ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສິງກະໂປ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ. ໃນບົດກ່າວຄຳເຫັນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ນອກເໜືອວິວັດທະນາການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ຍາມໃດກໍກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແມ່ນກຳລັງໜູນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາ.
“ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມປັບປຸງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຊຸກຍູ້ລະບົບນິເວດນະວັດຕະກຳ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ. ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດເຖິງການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ພັທດະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຖືວ່າ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນ, ສ້າງພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະເຄື່ອນໄຫວໃນວົງຜິດ, ຫາກຍັງຕ້ອງສ້າງບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມືເປີດ, ເຊື່ອມຕໍ່ພູມປັນຍາ ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ”.