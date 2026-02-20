ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ອາເມລິກາ
ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ອາເມລິກາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ, ໃນນັ້ນ ມີການຊຸກຍູ້ສະພາສູງ ອາເມລິກາ ຮັບຮອງເອົາ ມະຕິວ່າດ້ວຍການ “ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການຕ່າງປະເທດລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ” ເມື່ອເດືອນທັນວາ 2025, ສະແດງການສະໜັບສະໜູນຂອງສະພາສູງ - ສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ທີ່ມີຕໍ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍພື້ນຖານສາຍພົວພັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນໄລຍະກວ່າ 30 ປີຜ່ານມາ, ໃນນັ້ນ ມີການແລກປ່ຽນຄະນະ ແລະ ການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ; ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍຮັກສາສາຍພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນຕາມທິດມີສະຖຽນລະພາບ, ຍືນຍົງ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງແຫຼ່ງກຳລັງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ.
ສ່ວນບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສະໜັບສະໜູນການຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າຢ່າງແຮງ ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ສອງປະເທດຈະບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສົມທົບໂດຍໄວ.